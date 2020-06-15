Antalya'da plajlara maskesiz girişler yasak

Antalya’nın Konyaaltı Sahilinde bulunan dünyaca ünlü plajlar, 6 saatlik sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar ve aileleriyle doldu taştı. Sosyal mesafe maske kuralına zaman zaman uyulmayan plajda, polis, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri kalabalığı maske takmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

ÜCRETSİZ OLAN PLAJLAR SAKİN KALDI

Saatin 14.00'a gelmesiyle çocuklar aileleriyle birlikte dışarı çıktı. Hava sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu kentte çocukların büyük çoğunluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline geldi. Sahilim hem yeşil hem de kıyı kesiminde yoğunluk oluştu. Bazı çocuklar bisiklet sürdü, paten kaydı. Varyant falezler altına inen çocuklar ise tehlikeye aldırmadan kayalar üzerinden atladı. Bazı çocukların aileleriyle denize girdiği görüldü. Ebeveynler sahilde kahvaltı yapıp sohbet ederken, çocuklar ise arkadaşlarıyla güzel havanın tadını çıkardı. Halk plajı bölümünde zaman zaman sosyal mesafenin ihlal edildiği görüldü. Ücretli plajların sakin, halk bölümlerinin yoğun olduğu dikkatlerden kaçmadı. Sahile gelen aile ve çocukların büyük bölümünün maskelerini taktıkları , takmayanların da denetim başladıktan sonra takmaya başladıkları gözlemlendi. Yoğunluk sebebiyle bölgede, polis ve sahil güvenlik ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.





MASKE TAKMAYA BAŞLADILAR



Güvenlik güçleri geldikten sonra herkesin maske takmaya başladığını ifade eden Hasan Çekirdekli “ Balıkesir’den Antalya’ya geldim. Bu şehri seviyorum ama bazı yerlerde denetimler eksik. Şuanda güvenlik güçleri gelince maske takmaya başladı. Bende ıslak mendilden maske yaptım, sorun olmasın diye ”dedi.





"MASKE TAKMAK ZOR DEĞİL"



Seyahat izninin kalmasıyla İstanbul’dan Antalya’ya tatile geldiğini belirten Berniz Güven, “ Sıcak havalarda bu denetimi umursamayacaklar. Otobüsler bile çok yoğun. Açık havada maske takılması iyi değil. Takıyorum ama bu havada zor değil. Denetim geçince herkes maskeyi çıkarıyor. Maske ile güneşlenmek zor. O nedenle güneşlenmiyorum.”diye ifade etti.