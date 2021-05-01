Antalya'da skandal olay! Yasağı dinlemeyen kadınlar araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı Tam kapanmaya rağmen Antalya'da cadde üzerinde bekleyen kadınlar, kaldırımda dans ederek, araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı.

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Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan tam kapanma kararı Perşembe akşamı uygulanmaya başlandı. 17 günlük tam kapanmanın uygulandığı sırada Antalya'da araç trafiğinin yoğun olduğu Aşık Veysel Caddesi’nde kaldırımda bekleyen kadınlar, geçen otomobilleri durdurmaya çalıştı. Duran sürücülerle fuhuş pazarlığı yapan kadınlardan bazıları bindikleri otomobille bölgeden ayrıldı antalyatam kapanma