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  3. Antalya'da skandal olay! Yasağı dinlemeyen kadınlar araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı

Antalya'da skandal olay! Yasağı dinlemeyen kadınlar araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı

Tam kapanmaya rağmen Antalya'da cadde üzerinde bekleyen kadınlar, kaldırımda dans ederek, araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı.

Antalya'da skandal olay! Yasağı dinlemeyen kadınlar araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan tam kapanma kararı Perşembe akşamı uygulanmaya başlandı.

17 günlük tam kapanmanın uygulandığı sırada  Antalya'da  araç trafiğinin yoğun olduğu Aşık Veysel Caddesi’nde kaldırımda bekleyen kadınlar, geçen otomobilleri durdurmaya çalıştı. 

Duran sürücülerle fuhuş pazarlığı yapan kadınlardan bazıları bindikleri otomobille bölgeden ayrıldı

Antalya'da skandal olay! Yasağı dinlemeyen kadınlar araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptıAntalya'da skandal olay! Yasağı dinlemeyen kadınlar araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı

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