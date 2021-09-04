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  3. Antalya'da şüpheli ölüm! Gülseda Karagülle evinde ölü bulundu

Antalya'da şüpheli ölüm! Gülseda Karagülle evinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Gülseda Karagülle isimli kadın evinde ölü bulundu. Polis ekipleri evde uyuşturucu kullanım aparatları bulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da şüpheli ölüm! Gülseda Karagülle evinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre olay Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki evde meydana geldi. 28 yaşındaki Gülseda Karagülle'nin hareket etmediğini gören ev arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve gelen sağlık ekibi, yaptıkları muayenede Karagülle'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. 

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EVDE UYUŞTURUCU APARATLARI BULUNDU

Karagülle'nin cesedi polisin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırılırken evde araştırma yapan polis ekipleri evde uyuşturucu kullanım aparatları buldu.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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