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  3. Antalya'da şüpheli ölüm! Kasığına şırınga saplanmış erkek cesedi bulundu

Antalya'da şüpheli ölüm! Kasığına şırınga saplanmış erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kasık bölgesine şırınga saplanmış bir erkek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken ölen vatandaşın ölüm nedenli Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından belli olacak.

Antalya'da şüpheli ölüm! Kasığına şırınga saplanmış erkek cesedi bulundu

Alınan bilgilere göre olay sabah saatlerinde meydana Muratapaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1176 Sokak'ta meydana geldi. Metruk binaların yanında bulunan boş arazide  35- 40 yaşlarında bir erkek vatandaşın hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112  Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevke edilen sağlık ekipleri vatandaşın öldüğü belirlerken polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. 

Antalya'da şüpheli ölüm! Kasığına şırınga saplanmış erkek cesedi bulundu

KASIĞINA SAPLANMIŞ ŞIRINGA BULUNDU

Öte yandan cesedin kasığına saplanmış şekilde şırınga bulunurken olay yerinde yapılanma inceleme sonrası ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla  yapılacak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu arada polis ekipleri, çevreye saçılan ekmek parçalarını toplayıp çöpün kenarına bıraktı.

Antalya'da şüpheli ölüm! Kasığına şırınga saplanmış erkek cesedi bulundu

Tayfun Altuntaş
Editör
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