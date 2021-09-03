Antalya'da şüpheli ölüm! Kasığına şırınga saplanmış erkek cesedi bulundu

Alınan bilgilere göre olay sabah saatlerinde meydana Muratapaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1176 Sokak'ta meydana geldi. Metruk binaların yanında bulunan boş arazide 35- 40 yaşlarında bir erkek vatandaşın hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevke edilen sağlık ekipleri vatandaşın öldüğü belirlerken polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

KASIĞINA SAPLANMIŞ ŞIRINGA BULUNDU

Öte yandan cesedin kasığına saplanmış şekilde şırınga bulunurken olay yerinde yapılanma inceleme sonrası ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılacak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu arada polis ekipleri, çevreye saçılan ekmek parçalarını toplayıp çöpün kenarına bıraktı.