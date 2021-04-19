Hakan Keleş " Bu şehrin 44 yıllık şampiyonluk hasretini dindireceğiz"Caide isminin anlamı nedir, Caide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Koronavirüs korkusu yüzünden nerdeyse canından olacaktı, karnından 2 litreden fazla iltihap çıktıAlev Alev dizisi izleyicilerini üzen haber geldi: Final yapıyor!Canda isminin anlamı nedir, Canda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ekipler kaçakçılara göz açtırmıyor! Ankara’da bir haftada 27 kişi gözaltına alındıDalda isminin anlamı nedir, Dalda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Habib isminin anlamı nedir, Habib ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Nevşehir’de zehir tacirlerine baskın! Bir buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildiBalıkesir Gömeç belediyesi hangi partinin?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Antalya'da tuğla yüklü kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 4 yaralı

Antalya'da tuğla yüklü kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 4 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tuğla yüklü kamyonla otomobilin birbirine girdiği kazada 4 kişi yaralandı.

Antalya'da tuğla yüklü kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 4 yaralı

Ali Yıldız'ın (47) kullandığı 20 ABC 033 plakalı tuğla yüklü kamyon, D-400 kara yolu Beşikçi yol ayrımında Fatih Karataş (45) yönetimindeki 07 VBY 28 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi, otomobil takla attı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Canan Karataş (51) ve kamyondaki Mehmet Yıldız (21) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yakındaki hastanelere kaldırıldı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Antalya'da tuğla yüklü kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 4 yaralı

Antalya'da tuğla yüklü kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 4 yaralı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT