Nasıl kıydınız! Antalya'da vahşet: 10 köpek zehirlenerek öldürüldü

Antalya'da yaşanan olay insanlık ölmüş dedirtti. Kan donduran olayda Demre ilçesindeki üç sahil bölgesinde 10 köpek ölü bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, köpeklerin zehirlendiğini öne sürdü.

ÖLÜ KÖPEK SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Demre Belediyesi'nde görevli veteriner hekim Dilek Bolat ve veteriner teknikeri Ömer Kocagöz, bölgede yaptıkları araştırmada ölü 10 köpek tespit etti. Köpekler, gömülmeleri için bulundukları yerden alındı. Köpeklerin zirai ilaçla zehirlendiği tahmin edilirken, ölü köpek sayının artmasından endişe ediliyor.

"SUÇ DUYURUNDA BULUNACAĞIZ"

Yaşanan insanlık dışı olayla ilgili konuşan Kocakaya, "Zehirlenen köpeklerin hepsi belediyemizin takibinde olan, bakımları, aşıları yapılan köpekler. Ekiplerimiz ve gönüllüler tarafından düzenli besleniyorlar. Öyle bir olay ki aklım almıyor. Dün sahilde kamp yapan bazı kişiler, sokak köpeklerinden rahatsız oldukları konusunda şikayete geldi. Gece köpekler zehirlendi. Belediye olarak suç duyurusunda bulunacağız. Kameralar incelensin. Bu köpeklerin hepsi kısırlaştırılarak doğal ortama bırakılmış köpekler. Bu olayın peşini bırakmayacağız" diye konuştu