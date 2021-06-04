Uzman isim açıkladı! İşte havaların ısınacağı tarih!4 Haziran 2021 Cuma FOX TV yayın akışı | Son Yaz sezon finaliyle FOX TV'de4 Haziran 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Hüsnü tüm suçu kabul ediyor!Mehdi nedir, kimdir? Mehdi'nin alametleri ve özellikleri nelerdir?Nasıl kıydınız! Antalya'da vahşet: 10 köpek zehirlenerek öldürüldüSon dakika | Kelbecer'de mayın patladı: 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti4 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Payitaht "Abdülhamid" 154. yeni bölümüyle TRT 1'de4 Haziran 2021 Cuma TV8 yayın akışı | Kırmızı Oda heyecanla beklenen yeni bölümüyle TV8'deSon dakika... Futbolda şike kumpası davasında mahkeme kararları açıkladı! FETÖ'cülere ceza yağdıDenizli'de akıl almaz kaza! Park halindeki araca çarptı, 30 metre yükseklikten uçtu: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Nasıl kıydınız! Antalya'da vahşet: 10 köpek zehirlenerek öldürüldü

Nasıl kıydınız! Antalya'da vahşet: 10 köpek zehirlenerek öldürüldü

Antalya'da yaşanan kan donduran olayda 10 sokak köpeği ölü olarak bulundu.

Nasıl kıydınız! Antalya'da vahşet: 10 köpek zehirlenerek öldürüldü

Antalya'da yaşanan olay insanlık ölmüş dedirtti. Kan donduran olayda  Demre ilçesindeki üç sahil bölgesinde 10 köpek ölü bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, köpeklerin zehirlendiğini öne sürdü.

ÖLÜ KÖPEK SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Demre Belediyesi'nde görevli veteriner hekim Dilek Bolat ve veteriner teknikeri Ömer Kocagöz, bölgede yaptıkları araştırmada ölü 10 köpek tespit etti. Köpekler, gömülmeleri için bulundukları yerden alındı. Köpeklerin zirai ilaçla zehirlendiği tahmin edilirken, ölü köpek sayının artmasından endişe ediliyor.

Nasıl kıydınız! Antalyada vahşet: 10 köpek zehirlenerek öldürüldü

"SUÇ DUYURUNDA BULUNACAĞIZ"

Yaşanan insanlık dışı olayla ilgili konuşan Kocakaya, "Zehirlenen köpeklerin hepsi belediyemizin takibinde olan, bakımları, aşıları yapılan köpekler. Ekiplerimiz ve gönüllüler tarafından düzenli besleniyorlar. Öyle bir olay ki aklım almıyor. Dün sahilde kamp yapan bazı kişiler, sokak köpeklerinden rahatsız oldukları konusunda şikayete geldi. Gece köpekler zehirlendi. Belediye olarak suç duyurusunda bulunacağız. Kameralar incelensin. Bu köpeklerin hepsi kısırlaştırılarak doğal ortama bırakılmış köpekler. Bu olayın peşini bırakmayacağız" diye konuştu

Nasıl kıydınız! Antalyada vahşet: 10 köpek zehirlenerek öldürüldü

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT