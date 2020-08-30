Antalya'da yangın: Müdahale sürüyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde bağlı Pınarlı Mahallesi'nde otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Seralara yakın otluk ve çalılık alanda çıkan yangının sazlık alana ulaştığı öğrenilirken itfaiye ekipleri, alevlerin seralara sıçramaması için büyük çaba sarf ediyor. Saqat 12.30 sıralarında çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ağaçlara kadar yayıldı. Mahalle sakinlerinin de yoğun uğraşlarla müdahale etmeye ve yayılmasını engellemeye çalıştığı yangının nedeni henüz bilinmiyor.