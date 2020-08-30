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Antalya'da yangın: Müdahale sürüyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk ve çalılık alanda çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken yangının sıçramaması için mahalle sakinleri de yoğun çaba gösteriyor.

Antalya'da yangın: Müdahale sürüyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde bağlı Pınarlı Mahallesi'nde otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Antalya'da yangın: Müdahale sürüyor

Seralara yakın otluk ve çalılık alanda çıkan yangının sazlık alana ulaştığı öğrenilirken itfaiye ekipleri, alevlerin seralara sıçramaması için büyük çaba sarf ediyor. Saqat 12.30 sıralarında çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ağaçlara kadar yayıldı. Mahalle sakinlerinin de yoğun uğraşlarla müdahale etmeye ve yayılmasını engellemeye çalıştığı yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Antalya'da yangın: Müdahale sürüyor

 

 

Berna Akkaya
Editör


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