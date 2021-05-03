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  3. Antalya'dan pes dedirten görüntüler! Türkiye tam kapanmadayken, onlar sosyal mesafesiz parti düzenledi

Antalya'dan pes dedirten görüntüler! Türkiye tam kapanmadayken, onlar sosyal mesafesiz parti düzenledi

Türkiye 17 günlük tam kapanma sürecine girdi. Ancak Antalya'da bir otelde düzenlenen partinin görüntüleri şoke etti. Partide sosyal mesafe hiçe sayılırken, kimsenin maske takmaması da tepkilere neden oldu.

Antalya'dan pes dedirten görüntüler! Türkiye tam kapanmadayken, onlar sosyal mesafesiz parti düzenledi

Türkiye'de 17 günlük kapanma kararı alındı. Koronavirüsün etkilerini azaltmak için alınan önlemler kapsamında tam kapanmaya gidildi. Vaka sayılarında düşüş yaşanması için kısıtlama kuralları daha da sıkılaştırıldı. Ancak Antalya'dan gelen görüntüler pandeminin hiçe sayıldığını ortaya koydu.

PANDEMİ KURALLARI HİÇE SAYILDI

Manavgat'ta bir otelde çekilen görüntüler pes dedirtti. Maske ve mesafe kuralına uyulmazken, artan vaka sayılarına rağmen düzenlenen parti insanların duyarsızlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Haftalık vaka tablosuna bakıldığında çok yüksek riskli iller arasında olan Antalya'da çekilen görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Tam kapanmada gerçekleştirilen bu parti büyük tepkilere neden oldu.

KORONAVİRÜSE RAĞMEN MÜZİK EŞLİĞİNDE EĞLENDİLER

Otel müşterisi olduğu öğrenilen yüzlerce kişi müzik eşliğinde eğlenerek, o anları sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde otel çalışanlarından başka kimsenin maske takmadığını görülüyor. Ayrıca maske takmayan insanlar iç içe bir şekilde eğlenerek büyük risk oluşturuyor. 

 

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