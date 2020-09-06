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  3. Antalya'nın Akseki ilçesinde kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan öldü.

Antalya'nın Akseki ilçesinde kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan öldü.

Kaza saat 19.30 sıralarında Antalya- Konya kara yolunun 15'inci kilometresindeki Püser mevkisinde meydana geldi. Seydi Çifçi'nin (64) kullandığı 07 LPP 91 plakalı kamyon, yolun karşısına geçirilmek istenen Ali Kara'ya ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan öldü.

Antalya'nın Akseki ilçesinde kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan öldü.

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan öldü.

Kaza saat 19.30 sıralarında Antalya- Konya kara yolunun 15'inci kilometresindeki Püser mevkisinde meydana geldi. Seydi Çifçi'nin (64) kullandığı 07 LPP 91 plakalı kamyon, yolun karşısına geçirilmek istenen Ali Kara'ya ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan öldü.

Kazanın ardından hayatta kalan hayvanları toplayan Ali Kara ve kazayı yara almadan atlatan Seydi Çifçi, ihbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınarak, tutanak tutuldu. Kazayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

 



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