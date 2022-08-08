Antalyaspor 0 – 1 Galatasaray | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig'in 1.haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Antalyaspor'un Luiz Adriano ile penaltı vuruşundan yararlanamadığı maçı sarı kırmızılılar Gomis'in 90.dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

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Antalyaspor 0 – 1 Galatasaray | Maç sonucu, özeti

17. dakikada sağ kanattaki Yunus Akgün, rakibini çalımladıktan sonra penaltı noktası üzerinde bekleyen Emre Akbaba'ya topu attı. Emre Akbaba’nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.

19. dakikada Fernando'nun sağ kanattan ortasına hareketlenen Ömer Toprak’ın uygun pozisyondaki kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

21. dakikada Oliveria'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Van Aanholt’un sert vuruşunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Antalyaspor 0 – 1 Galatasaray | Maç sonucu, özeti

32. dakikada sağ kanatta ceza sahası içinde son çizgiye inen Yunus Akgün'ün rakiplerini geçtikten sonra yerden vurduğu topu kaleci Boffin, ayaklarıyla kornere gönderdi.

37. dakikada serbest vuruşu kullanan Oliveria’nın şutunda top Antalyasporlu savunma oyuncularına çarptıktan sonra Kerem’in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top yan direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

39. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Haji Wright, rakibini çalımladıktan sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Wright, kaleciyi de çalımlamaya çalışınca Muslera yatarak topun sahibi oldu.

45+3. dakikada uzun pasla defansın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Haji Wright, Muslera’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Luiz Adriano’nun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

Antalyaspor 0 – 1 Galatasaray | Maç sonucu, özeti

52. dakikada sol kanatta topla buluşan Ghacha'nın ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

54. dakikada Ghacha'nın pasıyla topla buluşan Haji Wright, rakibini geçtikten sonra uygun pozisyonda yerden sert vurdu. Kaleci Muslera, topu güçlükle kurtardı.

62. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Emre Akbaba'nın sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada Galatasaray öne geçti. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Midtsjo'nün pasıyla ceza alanı içinde sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Gomis'in yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Antalyaspor - Galatasaray maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Antalyaspor 0 – 1 Galatasaray | Maç sonucu, özeti

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 90 Veysel Sarı), Kudriashov, Ömer Toprak, Güray Vural, Fernando, Soner Aydoğdu (Dk. 72 Hakan Özmert), Ndao (Dk. 72 Fredy), Luiz Adriano (Dk. 72 Gökdeniz Bayrakdar) , Ghacha (Dk. 63 Larsson), Haji Wright

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Van Aanholt, Oliveria (Dk. 78 Taylan Antalyalı), Berkan Kutlu (Dk. 62 Midtsjo), Yunus Akgün (Dk. 89 Gomis), Emre Akbaba (Dk. 78 Emre Kılınç), Kerem Aktürkoğlu, Seferovic

Gol: Dk. 90 Gomis (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 14 Nelsson, Dk. 45 Berkan Kutlu, Dk. 45+3 Muslera, Dk. 90+2 Gomis (Galatasaray), Dk. 43 Ömer Toprak, Dk. 90+5 Kudriashov (Fraport TAV Antalyaspor)

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