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Antalyaspor 0–0 Gaziantep FK | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK maçı, 0-0 sona erdi.

Antalyaspor 0–0 Gaziantep FK | Maç sonucu

Hakemler: Yasin Kol, Cemil Tunç, Murat Tuğberk Curbay

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Dk. 66 Poli), Fernando, Admir Mehmedi (Dk. 66 Crivelli), Fredy (Dk. 84 Ghacha), Doğukan Sinik, Wright (Dk. 57 Gökdeniz Bayrakdar)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Hamza Mendyl), Doğan Erdoğan (Dk. 79 Borven), Kitsiou, Recep Niyaz (Dk. 90+2 Oğuz Ceylan), Furkan Soyalp (Dk. 67 Merkel), Figueiredo, Maxim (Dk 90+2 Messaoudi)

Sarı kart: Dk. 72 Crivelli, Dk. 89 Fernando, Dk. 90+5 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 72 Djilobodji (Gaziantep FK)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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