Japonya'dan hafıza silme deneyi! Alzheimer ve şizofreni tedavisinde kullanılabilir!O Ses Almanya Zeynep Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında?Kocaeli'de köprüden atlayarak intihar eden Mustafa Ünsal'ın sosyal medya hesabında yazdıkları ortaya çıktı! Canına kıyma nedeni yürek sızlattı!İstanbulspor 1-1 Denizlispor | Maç sonucu, özetiSimetrik olmayan göğüs uçlarıyla gündem olmuştu! Emily Clarkson bu kez de taytın altına iç çamaşırı giymedi! Cinsel organı göründüAntalyaspor 3-0 Alanyaspor | Maç sonucu, özetiKocaelispor 1-2 Menemenspor | Maç sonucu, özetiTFF 1. Lig: Boluspor - Eyüpspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiSüper Lig: Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linkiGaziantep'te bulunan fıstık bahçesinde esrarengiz olay! Yanmış aracın yanındaki çukurdan 2 ceset çıktı!
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Antalyaspor 3-0 Alanyaspor | Maç sonucu, özeti

Antalyaspor 3-0 Alanyaspor | Maç sonucu, özeti

Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda Antalyaspor ile Alanyaspor karşılaştı. Antalya derbisinde ev sahibi ekip rakibini 3-0'lık net skorla mağlup ederek 3 puanı almayı başardı.

Antalyaspor 3-0 Alanyaspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.

61. dakikada Eduardo'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.

65. dakikada Alanyaspor 10 kişi kaldı. 59. dakikada karşılaşmadaki ilk sarı kartını gören Tayfur Bingöl, 6 dakika sonra Doğukan Sinik ile girdiği ve yerde kaldığı mücadele sonrası gösterdiği tepkiden dolayı hakem Ali Şansalan tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

68. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Bünyamin Balcı'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Mukairu, ceza sahasına girip meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın solundan filelere gönderdi: 2-0.

80. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Marafona iki hamlede topu kontrol etti.

90. dakikada Antalyaspor üçüncü golü buldu. Güray Vural'ın sağ kanattan pasında Floranus, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

Antalya derbisinin kazananı 3-0'lık skorla Fraport TAV Antalyaspor oldu.

Maçın özetini izlemek için Antalyaspor 3-0 Alanyaspor maç özeti linkine tıklayabilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
2
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT