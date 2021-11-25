Antalyaspor 3-0 Alanyaspor | Maç sonucu, özeti Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda Antalyaspor ile Alanyaspor karşılaştı. Antalya derbisinde ev sahibi ekip rakibini 3-0'lık net skorla mağlup ederek 3 puanı almayı başardı.

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. 61. dakikada Eduardo'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Boffin gole izin vermedi. 65. dakikada Alanyaspor 10 kişi kaldı. 59. dakikada karşılaşmadaki ilk sarı kartını gören Tayfur Bingöl, 6 dakika sonra Doğukan Sinik ile girdiği ve yerde kaldığı mücadele sonrası gösterdiği tepkiden dolayı hakem Ali Şansalan tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. 68. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Bünyamin Balcı'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Mukairu, ceza sahasına girip meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın solundan filelere gönderdi: 2-0. 80. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Marafona iki hamlede topu kontrol etti. 90. dakikada Antalyaspor üçüncü golü buldu. Güray Vural'ın sağ kanattan pasında Floranus, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0. Antalya derbisinin kazananı 3-0'lık skorla Fraport TAV Antalyaspor oldu. Maçın özetini izlemek için Antalyaspor 3-0 Alanyaspor maç özeti linkine tıklayabilirsiniz. Fraport TAV AntalyasporAytemiz Alanyaspor