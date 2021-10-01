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Antalyaspor 1 - 2 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig 8. hafta maçında Antalyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Adana Demirspor, Antalyaspor'u 2-1 yendi.

Antalyaspor 1 - 2 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Volkan Bayarslan'ın yönettiği ve Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleden konuk ekip 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Mario Balotelli ve 79. dakikada Matias Vargas getirdi.

Antalyaspor'un tek sayısı ise 59. dakikada Bünyamin Balcı'dan geldi.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 12'ye çıkardı. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

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