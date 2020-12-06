Antalyaspor - Ankarügücü maçı CANLI İZLE | BEİNSPORTS LİNKİ
Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile Ankarügücü karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi iki takım hakkında son bilgileri haberimizde verdik. Peki, Antalyaspor - Ankarügücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı sürüyor. Ligde birbirinden zorlu karşılaşmaların futbolseverleri beklediği haftada, tüm maçların detaylı bilgilerine sitemizde yer vermeye çalışıyoruz. Bu hafta oynanacak Antalyaspor - Ankarügücü maçının tüm detaylarını bu haberimizde verdik. Bu sezon ligde, 10 maça çıkan Antalyaspor, topladığı 10 puanla 15. sırada bulunuyor. Ankaragücü ise 8 maçta 2 puan topladı ve 21. sırada yerini aldı. Peki, Antalyaspor - Ankarügücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor - Ankarügücü mücadelesi oynanacak. Zorlu karşılaşma, 6 Aralık Pazar günü saat 16.00'da, Antalya Stadyumu'nda başlayacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
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HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Ankarügücü maçı, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmayı 6 Aralık Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Antalyaspor, Süper Lig'de Ankaragücü ile oynadığı son yedi maçın beşini kazandı (1B 1M) ancak, iki puan kaybını da rakibini konuk ettiği son iki karşılaşamda yaşadı (Mart 2019'da 2-4 & Aralık 2019'da 2-2).
- Antalyaspor'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçının birini kazanabilen Ankaragücü (2B 3M), daha önceki altı karşılaşmanın dördünden galip ayrılmıştı (2B).
- Sahasında oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Antalyaspor, üst üste üç yenilgiyi en son Mart 2019'da almış ve o serinin son karşılaşmasında Ankaragücü'ne mağlup olmuştu (2-4).
- Bu sezon oynadığı sekiz Süper Lig maçını da kazanamayan ve galibiyetsiz tek Süper Lig takımı olan Ankaragücü (2B 6M), son galibiyetini 2019/20'nin son haftasında deplasmanda almıştı (1-0 vs Denizlispor).
- Bu sezon Süper Lig'de en fazla maçın açılış golünü yiyen takım olan Antalyaspor (7), bu karşılaşmalardan galibiyet çıkaramadı (3B 4M). Ankaragücü ise ilk golünü attığı iki karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.