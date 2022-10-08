Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 9. Hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Antalyaspor ile Konyaspor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Antalyaspor- Konyaspor maçı canlı izle | Antalyaspor- Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 9.haftasındaki Antalyaspor - Konyaspor maçı 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 17.00'da başlayan maçı hakem Mert Güzenge yönetiyor. Güzenge'nin yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Murat Tuğberk Curbay yapıyor.
ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE
ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Antalyaspor- Konyaspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ