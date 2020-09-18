Antalyaspor'da 50'ye yakın kişide koronavirüs vakası!

Süper Lig'de Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesinde adeta bir şok yaşandı. Yarın akşam karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile oynayacak olan Antalyaspor, bugün İstanbul'a uçacaktı. Ancak rutin yapılan koronavirüs testlerinde 50'ye yakın kişide virüs tespit edildi. Testlerde hata olabileceği ifade edilirken tüm takıma ve personele yeniden test yapılacak. Öte yandan tesislere giriş çıkışlar yasaklandı.

Ajansspor'un haberine göre, yapılan testlerde hata olabileceği ve yeniden testlerin yapılacağını söylendi.

BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENEBİLİR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sağlık protokollerine göre; bir takımda maça çıkabilecek 14 sağlıklı oyuncu varsa o karşılaşma oynanır.

Ancak Antalyaspor'da Beşiktaş kafilesinde yer alacak kişilerin neredeyse tamamına yakınının koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle karşılaşmanın ertelenmesi bekleniyor.

Öte yandan TFF, Kovid-19 talimatına göre, semptom görülmeyen futbolcular 15 gün karantina sürecinden sonra idmanlara çıkıp maçlara hazırlanabiliyor.