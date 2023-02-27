Anton Logi Ludviksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Logi Ludviksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Logi Ludviksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Logi Ludviksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Logi Ludviksson 13 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Anton Logi Lúðvíksson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Logi Ludviksson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 17 Nisan 2019 tarihinde katılmıştır. Anton Logi Ludviksson'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Anton Logi Ludviksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Logi Ludviksson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Logi Ludviksson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Logi Ludviksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Nisan 2019 yılında Breidablik

19 Şubat 2020 yılında SPAL U17

6 Temmuz 2020 yılında Breidablik

1 Temmuz 2021 yılında Afturelding

16 Ekim 2021 yılında Breidablik

Anton Logi Ludviksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Logi Ludviksson şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Anton Logi Ludviksson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 6 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U18 takımında 20 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 16 numaralı formasıyla 22 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U16 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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