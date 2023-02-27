Antonijs Cernomordijs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonijs Cernomordijs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonijs Cernomordijs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonijs Cernomordijs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonijs Cernomordijs 26 Eylül 1996 tarihinde Daugavpils şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Antonijs Černomordijs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonijs Cernomordijs Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandrs Bogdanovs yapmaktadır. Antonijs Cernomordijs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Antonijs Cernomordijs'nin Riga FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antonijs Cernomordijs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonijs Cernomordijs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonijs Cernomordijs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonijs Cernomordijs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2014 yılında Lech Poznan II

30 Haziran 2016 yılında Daugavpils

1 Temmuz 2016 yılında Riga

17 Temmuz 2017 yılında Pafos FC

31 Aralık 2017 yılında Riga

Antonijs Cernomordijs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonijs Cernomordijs şuan Riga FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Antonijs Cernomordijs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya takımında 5 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 1 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 1 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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