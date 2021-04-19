NBA ve Chicago Bulls'un efsane isimlerinden Scottie Pippen oğlu Antron Pippen ile ilgili acı haberi duyurdu. Scottie Pippen'ın açıklamasının ardından Antron Pippen merak konusu oldu. Peki Antron Pippen kimdir? Nereli, kaç yaşındaydı? | Öldü mü? | Antron Pippen neden öldü? İşte ayrıntılar...

ANTRON PİPPEN KİMDİR? NERELİ?

Antron Pippen 1987 yılının Kasım ayında ABD'de dünyaya geldi. Scottie Pippen'in oğludur.

1.88 boyundaki oyuncu hayatını kaybetti.

Scottie Pippen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada en büyük oğlu Antron Pippen ile ilgili acı haberi duyurdu.

ANTRON PİPPEN ÖLDÜ MÜ?

Scottie Pippen, Antron Pippen'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

ANTRON PİPPEN NEDEN ÖLDÜ?

Scottie Pippen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 33 yaşındaki Antron'un ölüm nedenini açıklamadı ancak hayranlarından ailesi için dua etmelerini istedi.

Pippen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kalbim kırık şekilde bunu paylaşıyorum, ilk oğlum Antron ile vedalaştım. İkimiz basketbol sevgisini paylaştık ve oyun hakkında sayısız konuşma yaptık. Antron kronik astım hastasıydı ve eğer hasta olmasaydı, NBA'e gideceğine gerçekten inanıyordum. Hastalığın kendisini üzmesine asla izin vermedi. Antron pozitif kaldı, çok çalıştı ve onunla gurur duyuyorum. Nazik bir kalp ve güzel bir ruh çok erken gitti. Seni seviyorum oğlum, tekrar buluşana kadar huzur içinde kal."

Scottie ve Karen McCollum'un oğlu olarak dünyaya gelen Antron Pippen, Texas A&M Uluslararası Üniversitesi'nde (TAMIU) basketbol oynuyordu.