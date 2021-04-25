Trabzonspor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuYukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuOsmaniye'de bisiklet hırsızı 2 şahıs yakalandıThodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'den kaçış öncesi flaş hamle: İşleri kötüye gidince koruma tutmuş!Osmaniye'de polis soba hırsızını yakaladıMaraşlı 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ortalık birbirine karışıyorPandemi Ramazan'ın vazgeçilmezi olan hurma satışlarını da etkilediTekirdağ'da 120 kişilik bando ekibi vatandaşı sahura kaldırdıAnzak Koyu’nda geleneksel ‘Şafak Ayini’ gerçekleştirildiSeda Sayan son haliyle sosyal medyaya malzeme oldu!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. HAYATIN İÇİNDEN
  3. Anzak Koyu’nda geleneksel ‘Şafak Ayini’ gerçekleştirildi

Anzak Koyu’nda geleneksel ‘Şafak Ayini’ gerçekleştirildi

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 106'ncı yılı anma törenleri kapsamında geleneksel sessiz "Şafak Ayini" yapıldı.

Anzak Koyu’nda geleneksel ‘Şafak Ayini’ gerçekleştirildi

Anzak Çıkarmasının 106'üncü yıl dönümünde, Arı Burnu önündeki Anzak Koyu'nda Şafak Ayini yapıldı. Her yıl binlerce Anzak'ın uyku tulumlarıyla katıldığı Şafak Ayini'ne Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kısıtlı sayıda katılım gerçekleştirildi.

Sabaha karşı 5.30'da saygı duruşu ile başlayan tören, Avustralya, Yeni Zelanda ve Türkiye devletleri adına çelenk sunumuyla devam etti. Daha sonra saygı duruşu ve devletlerin İstiklal Marşı okundu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Gelibolu 2'ncı Kolordu Komutanlığı'ndan Yarbay Anıl Aksoy Atatürk'ün, Anzak annelerine yazdığı mektubu hem Türkçe hem de İngilizce okudu. Tören, diğer ülke temsilcilerinin yaptığı konuşmayla sona erdi.

Anzak Koyu'nda gerçekleştirilen törene; Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguinness, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Anzak Koyu’nda geleneksel ‘Şafak Ayini’ gerçekleştirildi

Anzak Koyu’nda geleneksel ‘Şafak Ayini’ gerçekleştirildi

Anzak Koyu’nda geleneksel ‘Şafak Ayini’ gerçekleştirildi

Anzak Koyu’nda geleneksel ‘Şafak Ayini’ gerçekleştirildi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT