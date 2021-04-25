Anzak Koyu’nda geleneksel ‘Şafak Ayini’ gerçekleştirildi

Anzak Çıkarmasının 106'üncü yıl dönümünde, Arı Burnu önündeki Anzak Koyu'nda Şafak Ayini yapıldı. Her yıl binlerce Anzak'ın uyku tulumlarıyla katıldığı Şafak Ayini'ne Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kısıtlı sayıda katılım gerçekleştirildi.

Sabaha karşı 5.30'da saygı duruşu ile başlayan tören, Avustralya, Yeni Zelanda ve Türkiye devletleri adına çelenk sunumuyla devam etti. Daha sonra saygı duruşu ve devletlerin İstiklal Marşı okundu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Gelibolu 2'ncı Kolordu Komutanlığı'ndan Yarbay Anıl Aksoy Atatürk'ün, Anzak annelerine yazdığı mektubu hem Türkçe hem de İngilizce okudu. Tören, diğer ülke temsilcilerinin yaptığı konuşmayla sona erdi.

Anzak Koyu'nda gerçekleştirilen törene; Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguinness, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI