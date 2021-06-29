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AÖF açıköğretim yaz okulu başladı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır 2021?

AÖF yaz okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Yaz okuluna kalmak isteyen açık öğretim öğrencileri AÖF'ün resmi internet sitesinde yer alan detayları öğrenmek istiyor. Peki AÖF açıköğretim yaz okulu başladı mı, ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu kaç ders alınır 2021?

AÖF açıköğretim yaz okulu başladı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır 2021?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin Yaz okulu için bekleyiş sürüyor. Vize Final sınavlarından geçemeyen öğrenciler yaz okuluna kaldı.  AÖF'ün resmi internet sitesinde yer alan AÖF yaz okulu hakkında bilinmesi gerekenlere haberimizde yer verdik. İşte AÖF açıköğretim yaz okulu başladı mı? Kayıt ücreti ne kadar? AÖF yaz okulu kaç ders alınır 2021? Yaz okulu online mi? Yüz yüze mi? sorularının yanıtları. 

AÖF YAZ OKULU BAŞLADI MI 2021?

2020-2021 AÖF yaz okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.

YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavları 4 Eylül'de uygulanacak.

AÖF açıköğretim yaz okulu başladı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır 2021?

SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE Mİ?

AÖF yaz okulu 2021 sınavlarının yüz yüze gerçekleştirileceği duyuruldu. 

AÖF açıköğretim yaz okulu başladı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır 2021?

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

AÖF açıköğretim yaz okulu başladı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır 2021?AÖF açıköğretim yaz okulu başladı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır 2021?

AÖF YAZ OKULU KAYDI NASIL YAPILIR?

Kayıt için “https://anasis.anadolu.edu.tr” adresindeki “Öğrenci İşlemleri” menüsünden “Kayıt İşlemleri”ni seçini.

Ders seçiniz ve ders seçim onayına tıklayınız. (dersin kodu, adı, kredisi vb. gibi uyarıları dikkatli okuyunuz)

Öğrencinin ödemesi gereken ücret ekranda belirecektir. Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine T.C. kimlik numarasını, adını ve soyadını belirterek veya yine aynı bankanın İnternet bankacılığı, Sanal POS ve bankomatları aracılığıyla ödeme yapılabilmektedir.  

Ödemesini yapan öğrencinin yaz okulu kayıt onayı ödeme tamamlandıktan sonra sistemden otomatik olarak verilecek.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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