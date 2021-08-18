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  3. AÖF Adalet bölümü kapandı mı? AÖF Adalet bölümü neden kapatıldı?

AÖF Adalet bölümü kapandı mı? AÖF Adalet bölümü neden kapatıldı?

Yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Adalet Açık öğretim ile uzaktan öğretim ön lisans programlarının kapatılması haberleri gündeme oturdu. Bunun ardından "AÖF Adalet bölümü kapandı mı? AÖF Adalet bölümü neden kapatıldı?" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

AÖF Adalet bölümü kapandı mı? AÖF Adalet bölümü neden kapatıldı?

YÖK'ün söz konusu karara ilişkin resmi açıklaması yayınlandı. Bunun ardından tercih yapacak adaylar  "AÖF Adalet bölümü kapandı mı? AÖF Adalet bölümü neden kapatıldı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki, AÖF Adalet bölümü kapandı mı? AÖF Adalet bölümü neden kapatıldı? Soruların cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz...

AÖF Adalet bölümü kapandı mı? AÖF Adalet bölümü neden kapatıldı?

AÖF ADALET BÖLÜMÜ KAPANDI MI?

YÖK'ün açıkladığı karara göre Açık Öğretim Fakültesi sistemine yeni programlar eklenirken, Adalet programı kaldırılıyor. Açık öğretim sisteminde öğrencilerin tercihlerinde en çok yer verdiği Adalet Ön Lisans Programı'na  bu sene son kez öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu. Adalet programına tercih yapan adaylar için bu sene son fırsat gibi gözüküyor.

AÖF Adalet bölümü kapandı mı? AÖF Adalet bölümü neden kapatıldı?

AÖF ADALET BÖLÜMÜ NEDEN KAPATILDI?

YÖK'ün söz konusu karara ilişkin resmi açıklaması yayınlandı. Kararda "26/5/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile 2022 YKS'den itibaren yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Adalet açık öğretim ile uzaktan öğretim ön lisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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