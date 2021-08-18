YÖK'ün söz konusu karara ilişkin resmi açıklaması yayınlandı. Bunun ardından tercih yapacak adaylar "AÖF Adalet bölümü kapandı mı? AÖF Adalet bölümü neden kapatıldı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki, AÖF Adalet bölümü kapandı mı? AÖF Adalet bölümü neden kapatıldı? Soruların cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz...

AÖF ADALET BÖLÜMÜ KAPANDI MI?

YÖK'ün açıkladığı karara göre Açık Öğretim Fakültesi sistemine yeni programlar eklenirken, Adalet programı kaldırılıyor. Açık öğretim sisteminde öğrencilerin tercihlerinde en çok yer verdiği Adalet Ön Lisans Programı'na bu sene son kez öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu. Adalet programına tercih yapan adaylar için bu sene son fırsat gibi gözüküyor.

AÖF ADALET BÖLÜMÜ NEDEN KAPATILDI?