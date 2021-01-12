Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönem sonu sınavlarına az bir süre kaldı. Binlerce açık üniversite öğrencisi sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki; AÖF final sınavları online mı olacak 2021? AÖF güz dönem sonu sınavı nasıl olacak? AÖF'ten açıklama geldi mi ? İşte detaylar...

AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK?

AÖF, güz dönem sonu final sınavlarının online yapılacağını duyurdu. Buna göre 16 ve 17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak sınavlar salgına karşı tedbir amacıyla uzaktan internet üzerinden yapılacak.

AÖF GÜZ DÖNEM SONU SINAVI NASIL OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 öğretim yılı güz dönem sonu sınavları çevrim içi (online) olarak yapılacak.

AÖF FİNAL SINAV KONULARI NEREYE KADAR?

Final sınavına hazırlanan öğrenciler için fakülte tarafından PDF şeklinde konuya ilişkin detaylı açıklama yapıldı. Link için aşağıya bakınız;

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV SORUMLULUK ÜNİTELERİ

AÖF NASIL SINIF GEÇİLİR?

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan ders alamaz.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders alamaz.