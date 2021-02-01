AÖF kayıt yenileme ücreti 2021 ne kadar? AÖF kayıt yenileme ücreti hangi bankaya, nasıl yatırılır? sorularının yanıtları AÖF kayıt yenileme döneminde yoğun ilgi görüyor. İşte adım adım kayıt yenileme işlemleri...

2021 2.DÖNEM AÖF KAYIT YENİLEME HANGİ TARİHTE?

Anadolu Üniversitesi'nin internet adresinde yer alan bilgilere göre; Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021'de başlayacak. 25 Şubat'ta sona erecek.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler, staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit ₺285,00, Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit ₺405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺305,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim ücret tutarını ödeyeceklerdir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺80.00 ilave edilecek. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺120.00 ilave edilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme ücreti hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki AÖF kayıt yenileme kılavuzundan öğrenebilirsiniz. İstediğiniz bilgiye ulaşamadığınız taktirde AÖF'ün aşağıdaki numarasını çevirerek yetkili kişiden bilgi alabilirsiniz.

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF iletişim: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yunus Emre Kampüsü Tepebaşı 26470 ESKİŞEHİR / TÜRKİYE

TEL: 0850 200 46 10