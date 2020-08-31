AÖF kayıtları başladı mı? AÖF yeni kayıt nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesine bu yıl ilk kez kayıt yaptıracak kişiler bir hayli heyecanlı. İlk defa AÖF'e kayıt yaptıracak öğrenciler için adım adım izlenecek yollar haberimizde...

AÖF KAYITLARI BAŞLADI MI?

İlk kayıtlar için tarih 31 Ağustos - 10 Eylül 2020 olarak belirlendi. AÖF'e dikey geçişle kayıt yaptıracak kişiler ise 28 Eylül'de kayıt işlemini gerçekleştirecek.

AÖF'E YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

YENİ KAYIT YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olanlar İçin Yeni Kayıt

Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Buna göre;

Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almakLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 170 puan almak

gerekmektedir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2020 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans ve lisans programlarına öğrenci alımı yapılan programlar şunlardır;

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Tarım Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Web Tasarımı ve Kodlama

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi Lisans Programları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

Maliye

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

İşletme Fakültesi Lisans Programları

Havacılık Yönetimi

İşletme

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen adayların kayıtları YKS Yeni Kayıt ve YKS Ek Yerleştirme kayıt türleri ile yapılmaktadır.

YKS Yeni Kayıt

2020-2021 Öğretim Yılı İçin Planlanan Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri*

Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri 31 Ağustos 2020 - 11 Eylül 2020

Çevrimiçi (Online) Başvuru Adresi http://aof.anadolu.edu.tr

Mazeretli Kayıt Tarihi 11 Eylül 2020

Çevrimiçi başvuru işlemleri http://aof.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

YKS Ek Yerleştirme

2020-2021 Öğretim Yılı İçin Planlanan Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri*

Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri 28 Eylül 2020 - 02 Ekim 2020

Çevrimiçi (Online) Başvuru Adresi http://aof.anadolu.edu.tr

Mazeretli Kayıt Tarihi 02 Ekim 2020

Çevrimiçi başvuru işlemleri http://aof.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

* YKS Yeni Kayıt ve YKS Ek Yerleştirme çevrimiçi (Online) başvuru ve kayıt tarihleri, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.