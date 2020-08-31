AÖF kayıtları başladı mı? AÖF yeni kayıt nasıl yapılır?
AÖF kayıtları başladı mı? AÖF yeni kayıt nasıl yapılır? AÖF kayıt ücreti ne kadar? Eğitimlerini açıktan almak isteyen yüz binlerce kişi AÖF kayıt tarihlerini öğrenmek istiyor. AÖF kayıtları başladı. İşte detaylar....
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesine bu yıl ilk kez kayıt yaptıracak kişiler bir hayli heyecanlı. İlk defa AÖF'e kayıt yaptıracak öğrenciler için adım adım izlenecek yollar haberimizde...
AÖF KAYITLARI BAŞLADI MI?
İlk kayıtlar için tarih 31 Ağustos - 10 Eylül 2020 olarak belirlendi. AÖF'e dikey geçişle kayıt yaptıracak kişiler ise 28 Eylül'de kayıt işlemini gerçekleştirecek.
AÖF'E YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?
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En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olanlar İçin Yeni Kayıt
Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.
Buna göre;
Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almakLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 170 puan almak
gerekmektedir.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.
ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2020 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans ve lisans programlarına öğrenci alımı yapılan programlar şunlardır;
Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Web Tasarımı ve Kodlama
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
Felsefe
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat Fakültesi Lisans Programları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
İşletme Fakültesi Lisans Programları
Havacılık Yönetimi
İşletme
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen adayların kayıtları YKS Yeni Kayıt ve YKS Ek Yerleştirme kayıt türleri ile yapılmaktadır.
YKS Yeni Kayıt
2020-2021 Öğretim Yılı İçin Planlanan Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri*
Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri 31 Ağustos 2020 - 11 Eylül 2020
Çevrimiçi (Online) Başvuru Adresi http://aof.anadolu.edu.tr
Mazeretli Kayıt Tarihi 11 Eylül 2020
Çevrimiçi başvuru işlemleri http://aof.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.
YKS Ek Yerleştirme
2020-2021 Öğretim Yılı İçin Planlanan Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri*
Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri 28 Eylül 2020 - 02 Ekim 2020
Çevrimiçi (Online) Başvuru Adresi http://aof.anadolu.edu.tr
Mazeretli Kayıt Tarihi 02 Ekim 2020
Çevrimiçi başvuru işlemleri http://aof.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.
* YKS Yeni Kayıt ve YKS Ek Yerleştirme çevrimiçi (Online) başvuru ve kayıt tarihleri, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.