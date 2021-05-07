Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde öğrenciler sınav telaşına girdi. Öğrenciler heyecan içerisinde sınav takvimlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki AÖF sınav takvimi final tarihleri açıklandı mı 2021? AÖF sınavları online mı olacak? Yanıtları sizler için derledik...

AÖF SINAV TAKVİMİ FİNAL TARİHLERİ AÇIKLANDI MI 2021?

Öğrenciler merakla sınav tarihleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Bunun üzerine AÖF Bahar Dönemi sınavları gündeme geldi. Koronavirüsün etkisiyle erteleme olan ve uygulama biçiminde değişiklik yaşanan AÖF sınav takvimi final tarihleri açıklandı.

Açıklanan akademik takvim ile sınav bilmecesi de netleşmiş oldu. Bahar dönemi takvimine göre bahar dönemi sonu sınavları 29-30-31 Mayıs 2021 ve 05-06-07 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Sınav tarihleri ile ilgili bilgilerin açıklanmasının ardından, sınavların nasıl gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Yapılan açıklama ile AÖF Bahar Dönemi sınavlarının online olarak uygulanacağı ifade edildi. Pandemi sürecinin etkisi ile daha önce yüz yüze şekilde uygulanan sınavlarda köklü değişiklikler yaşandı. Öğrenciler sınavlara online olarak katılım sağlıyor.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yapılan açıklamalarda yaz okulu sınavları hakkında da bilgilendirme yapıldı. AÖF yaz okulu sınavı 08 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

1982 yılında kurulmuş olan Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet verirken sınavlar, öğrencilerin ikametlerine yakın adreslerde gerçekleştiriliyordu. Ancak yaşanan pandemi süreciyle online uygulamalara gidildi. Ülke genelinde hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Kitle iletişim araçları ile işlenen dersler, okuma imkanı olmayan öğrenciler için büyük kolaylıklar sağlıyor. Ayrıca üniversiteyi kazanamayan öğrenciler için de ikinci bir seçenek oluşturuyor. Anadolu üniversitesi bünyesindeki “aof e-ogrenme ” sitesinde ve diğer onlarca forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktadır, bu bürolarda öğrencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitapları ücretsiz olarak temin edilmektedir.