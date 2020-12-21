AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi güz dönemi vize sınavları 12, 13, 14 Aralık ve 19, 20, 21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Gözler bu kez sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. AÖF konuya ilişkin bir duyuru yayımladı. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yapılan açıklamada, ''Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.'' denildi. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erdi.

AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sorularına ve sınav uygulamasına itirazlar 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabiliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.