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AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı 2021? AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar 2021?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2020-2021 eğitim öğretim yılı sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler yaz okulu kayıtlarına çevrildi. Sınavlarından başarılı olamayan öğrenciler yaz okulunda derslerini vermeye çalışacak. Bu süreçte yaz okulu kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman 2021? AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar 2021? İşte Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılan yıllık takvime göre yaz okulu kayıt tarihleri...

AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı 2021? AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar 2021?

Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okuluna kalan öğrenciler, AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman 2021? AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar 2021? sorularına yanıt arıyor. Yaz okulu kayıtları sona erdikten sonra sınav dönemi başlayacak. İşte ayrıntılar.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN 2021?

AÖF yaz okulu kayıtları 5 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak. Öğrenciler kayıt işlemlerini 9 Temmuz tarihine kadar yapabilecek.

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETLERİ 2021

2021 yılında AÖF yaz okulu kayıtlar için ödemeler, hem internet üzerinden hem de ATM’lerden yapılabilecek. Yaz Okulunda 1 Ders için 225 TL, ilave her ders için 25 TL ödemek gerekiyor.

Detaylı bilgiye 'aof.anadolu.edu.tr' sitesinden ulaşabilirsiniz.

Öte yandan AÖF 2020 Yaz Okulu için kayıt ücretleri ise şöyle;

*Yaz Okulunda 1 Ders Alan Öğrenci Toplam; 160TL

*Yaz Okulunda 2 Ders Alan Öğrenci Toplam; 175TL

*Yaz Okulunda 3 Ders Alan Öğrenci Toplam; 190TL

*Yaz Okulunda 4 Ders Alan Öğrenci Toplam; 205TL

*Yaz Okulunda 5 Ders Alan Öğrenci Toplam; 220TL

AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman 2021? AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar 2021?

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

AÖF yaz okulu ücretleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirilecek;

* Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

* İnternet Bankacılığı ile Ödeme

* ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

* Mobil Bankacılık ile Ödeme

Kayıt tarihinin son günü saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilmektedir. 

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 4 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek. Yaz okulunu sınavları yüz yüze yapılacak.

AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman 2021? AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar 2021?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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