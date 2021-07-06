Açık Öğretim Fakültesi'nde (AÖF) okuyan binlerce öğrenci finallerden geçemediği dersleri yaz okulunda vermeye çalışacak. Yaz okulu kayıtları 9 Temmuz 2021 tarihlerine kadar sürecek. Kayıt için tüm bilgiler AÖF tarafından duyuruldu. Bizler de AÖF yaz okulu ücretleri hangi bankaya yatırılacak? AÖF yaz okulu ücreti ATM'den nasıl yatırılır? sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik.

AÖF YAZ OKULU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bu yıl yaz okulu kayıtları AÖF internet sitesi üzerinden yapılacak. Kayıtlar Öğrenci Otomasyonu Ders Seçim sayfa üzerinden alınacak. Öğrenciler ödemelerini hem internet üzerinden hem de ATM’lerden yatırabilecek. Yaz Okulunda 1 Ders için 225 TL, ilave her ders için 25 TL yatırmak gerekiyor.

AÖF YAZ OKULU ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

AÖF yaz okulu ücretlerinizi Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz;

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

Öte yandan bankanın şubelerinden ödeme alınmamaktadır.

AÖF YAZ OKULU SON ÖDEME TARİHİ

AÖF Yaz okulu ücretleri kayıt tarihinin son günü olan 9 Temmuz'da saat 22:30’a kadar yatırılabilecek. Ancak yaşanabilecek aksaklıkları da göz önünde bulundurarak son ödeme tarihinden erken ödeme yapmanız daha sağlıklı olacaktır.

DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz.

Ders seçimi yaparak yaz okulunda almak istediğiniz dersleri belirleyiniz.

Yaptığınız ders seçimini onaylayınız. Onaylamadığınız takdirde, ders seçimi geçersiz sayılır. Yapılan açıklamada, ''Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.'' denildi.

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ

AÖF'ün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

''Bu duyuru Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemlerini kapsamaktadır. Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri; 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00’de sona erecektir.''