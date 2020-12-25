AÖL 2.dönem sınavı ne zaman? AÖL 2. dönem sınav tarihi 2021

Açık Öğretim Lisesi sınavları birinci dönemde 26-27 Aralık'ta toplam 3 oturumda gerçekleştiriliyor. Sınavların online yapılması kararlaştırıldı. Peki AÖL 2.dönem sınavı ne zaman? 2.dönemde sınavlar online mi yapılacak? İşte AÖL 2. dönem sınav takvimi 2021...

AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı 27-28 MART 2021 tarihleri arasında yapılacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 24 Mart 2021 tarihinde yayımlanacak.

MEB 2021 SINAV TAKVİMİ

AÖL 2.DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ, UZAKTAN MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınavlarının online olacağının açıklanmasının ardından gözler 2.dönem sınavlarına çevrildi. Ancak MEB'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldikçe haberimiz içerisinde yer verilecektir.

2.DÖNEM İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri ve 2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri de 6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak.

AÖL 3.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN 2021?

AÖL 3. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 30 Haziran 2021 tarihinde yayımlanacak. Sınavda 3-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.