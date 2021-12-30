Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılı için AÖO, AÖL, AÖİHL, MAÖL, İOKBS, MTSK sınavlarına yönelik tarihleri adayların erişimine açtı. Bununla birlikte, "AÖL, AÖİHL, MAÖL sınavları ne zaman 2022? AÖL, AÖİHL, MAÖL sınav uygulama tarihleri" soru ve konu başlıklarına yanıt arayan adaylara, haberin detayında derlenen sınav uygulama tarihlerini ekledik.

AÖL, AÖİHL, MAÖL SINAVLARI NE ZAMAN 2022? AÖL, AÖİHL, MAÖL SINAV UYGULAMA TARİHLERİ

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı 2021-2022 AÖO – AÖL- AÖIHL-MAÖL/ 2 | Mart 2022 (e-Sınav olarak uygulanacaktır.)

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav (8.Sınıflar) 2022/MS | 05 Haziran 2022

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2021-2022 AÖO – AÖL- AÖIHL-MAÖL/ 3 | Temmuz 2022 (e-Sınav olarak uygulanacaktır.)

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2022/İOKBS | 04 Eylül 2022

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 2022-2023 AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL/ 1 | Aralık 2022 (e-Sınav olarak uygulanacaktır.)