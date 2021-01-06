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AÖL çıkmış sorular | AÖL çıkmış soru ve cevapları PDF

Açık öğretim lisesi ortaokulu öğrencileri sınavlara girmeden önce geçmiş dönemlere ait sınavları çözerek pratiklik kazanıyor. Bizler de sizler için MEB tarafından hazırlanan AÖL çıkmış soruları haberimizde derledik. İşte PDF olarak indirebileceğiniz AÖL çıkmış soru ve cevapları...

AÖL çıkmış sorular | AÖL çıkmış soru ve cevapları PDF

Her yıl binlerce kişi AÖL'e kayıt oluyor. Eğitimlerini açıktan devam eden öğrenciler sınavlarını tamamlayarak diploma sahibi olabiliyor. Ancak öğrencilerin dönem sınavlarına girmesi şart. Peki AÖL sınavlarını kolaylıkla geçmenin yollarını biliyor musunuz? Örgün ve açıktan okuyan öğrenciler sınavlarından önce daha önce çıkmış olan soruları çözerek kendi sınavlarında daha rahat başarıyı elde edebiliyor. İşte sizler için hazırladığımız MEB'in paylaştığı AÖL çıkmış soru ve cevapları PDF...

AÖL ÇIKMIŞ SORULAR

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) geçmiş yıllarda çıkmış soru ve cevapları aşağıdaki gibidir.

AÖL ÇIKMIŞ SORULAR PDF

Not: Cevap anahtarları soru kitapçıklarının sonunda yer almaktadır. 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı

III.Dönem Sınav Soru ve Cevapları

1.Oturum

2.Oturum

3.Oturum

II.Dönem Sınav Soru ve Cevapları

1.Oturum

2.Oturum

3.Oturum

I.Dönem Sınav Soru ve Cevapları

1.Oturum

2.Oturum

3.Oturum

AÖL çıkmış sorular | AÖL çıkmış soru ve cevapları PDF

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı

III.Dönem Sınav Soru ve Cevapları

1.Oturum

2.Oturum

3.Oturum

II.Dönem Sınav Soru ve Cevapları

1.Oturum

2.Oturum

3.Oturum

I.Dönem Sınav Soru ve Cevapları

1.Oturum

2.Oturum

3.Oturum

Ek Sınav Soru ve Cevapları

1.Oturum

2.Oturum

3.Oturum


2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı

III.Dönem Sınav Soru ve Cevapları

1.Oturum

2.Oturum

3.Oturum

II.Dönem Sınav Soru ve Cevapları

1.Oturum

2.Oturum

3.Oturum

I.Dönem Sınav Soru ve Cevapları

1.Oturum

2.Oturum

3.Oturum

Ek Sınav-1 Soru ve Cevapları

1.Oturum

2.Oturum

Ek Sınav-2 Soru ve Cevapları

1.Oturum

2.Oturum

Ek Sınav-3 Soru ve Cevapları

1.Oturum

2.Oturum

AÖL çıkmış sorular | AÖL çıkmış soru ve cevapları PDF

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı

III.Dönem Sınav Soru ve Cevapları

1.Oturum

2.Oturum

3.Oturum

II.Dönem Sınav Soru ve Cevapları

1.Oturum

2.Oturum

3.Oturum

I.Dönem Sınav Soru ve Cevapları

1.Oturum

2.Oturum

3.Oturum

Ek Sınav Soru ve Cevapları

1.Oturum

2.Oturum

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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