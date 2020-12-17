AÖL kayıt yenileme ücreti 2020 ne kadar, nasıl yatırılır ? AÖL kayıt yenileme ücreti online ödeme

AÖL kayıt yenileme ücreti 2020 ne kadar? AÖL kayıt yenileme ücreti nasıl yatırılır? Online ödeme nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihlerini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan akademik takvime göre kayıt yenileme işlemleri 4 Ocak'ta başlayacak. İşte detaylar...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Kayıt yenileme işlemleri 4- 31 Ocak tarihleri arasında uygulanacak.

Ders seçme ve güncelleme işlemleri de 6 Ocak - 8 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak.

AÖL KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL'e kayıp yenileme işlemi için öğrencilerin her sene belirlenen ücreti ödemeleri zorunludur. Aksi taktirde kayıt yenileme işlemleri geçersiz sayılır.

2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. Kayıt yenileme ücretini internet üzerinden yatırmak isteyen adaylar aşağıda bulunan adres üzerinden sınav ücretini yatırabilir.

"Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait ve doğru olması zorunludur. Kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankaların ATM'lerinde yatırılmaktadır. ATM'lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz."

HANGİ BANKAYA YATIRILIR? ONLİNE ÖDEME NASIL YAPILIR?

Kayıt Yenileme Sınav Ücretini İki Şekilde Yatırabilirsiniz:

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait ve doğru olması zorunludur. Kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

Dikkat: Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerimizden T.C. Kimlik Numarası olmayanların kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilmeleri için il göç idaresi müdürlüğü tarafından verilen yabancı kimlik numarasını almaları gerekmektedir.

Dikkat: T.C. kimlik numarası almak zorunda olmayan kişilerin sınav ücretini ödeyebilmek için, kayıt yaptıracakları okul/cezaevi öğretmeni aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne, 0 312 213 01 75 numaralı faks ile veya aciklise@meb.gov.tr mail adresi ile ulaşmaları gerekmektedir. Bu öğrencilere Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından sınav bedellerini ödeyebilecekleri banka hesap numarası verilecektir.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilik Durumu Silik, Donuk ve Aktif öğrenciler kayıt yenileme sınav ücretleri anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.