Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Milyonlarca açık lise öğrencisi iki oturumda gerçekleşecek sınavları beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınav giriş belgelerini öğrencilerin erişimine açtı. AÖL sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖL giriş ekranı!

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

AÖL sınav giriş belgesi MEB'in resmi internet sitesinde erişime açıldı. Öğrencilerin bu adresten alınacak sınav giriş belgesi çıktısı ile sınava girmeleri gerekiyor. Sınav Giriş Belgelerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKARMAK İÇİN TIKLAYIN

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İlk oturum yarın yani 25 Temmuz'da ve saat 09.30'da başlayacak. İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika olacak. Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olacak.

AÖL 1. OTURUM : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 09:30

AÖL 2. OTURUM : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 14.00

AÖL 3. OTURUM : 26 TEMMUZ PAZAR - 09.30