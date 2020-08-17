AÖO sınav tarihleri 2020 2 dönem|Açık Öğretim Ortaokulu sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen AÖO sınavları bu yıl pandemi nedeniyle ertelenmişti. Dışarıdan ortaokul eğitimi gören bir çok insan sınavlardan başarılı olmak ve diploma almak istiyor. 2020 yılı AÖO sınav tarihleri 2 dönem takvimi belli oldu. İşte detaylar.

AÖO 2.DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan AÖO 2.dönem sınavları ertelenmişti.

MEB konuya ilişkin, ''Genel Müdürlüğümüz Açık Öğretim Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. Dönem Merkezi Sistem Sınavları 2020 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'ne göre 21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanmıştır. Son Dönemde Dünya çapında görülen Corona Virüs (COVID-19) tehlikesinin ülkemizde de görülmesi sebebiyle anılan tarihlerde yapılması planlanan Açık Öğretim Kurumları 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. Dönem Merkezi Sistem Sınavlarının Eylül ayına ertelenmesi Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.'' açıklamasında bulundu.

2 oturumda gerçekleştirilen AÖO sınavında her dersten 20 soru soruldu ve her bir sorunun değeri 5 puan oldu.

AÖO SINAV TARİHLERİ 2020

Açık Öğretim 1. Gün Sınavı 5 Aralık 2020,

Açık Öğretim 2. Gün Sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.