AÖO sınav tarihleri 2020 MEB|Açık Öğretim Ortaokulu 2. Dönem sınavları ne zaman 2020?

AÖO sınavına hazırlananlar internette sınav zamanlarını araştırmaya başladı. Peki AÖO sınav tarihleri 2020 ne zaman? Açık Öğretim Ortaokulu 2. Dönem sınavları ne zaman 2020? Tüm merak edilenler haberimizde...

AÖO SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN 2020?

2. Dönem Sınavı 21 Mart 2020 Cumartesi Günü yapılacak olup sonuçlar 17 Nisan 2020 tarihinde yayınlanacak. İlk oturum saat 09.30'da ikinci oturum saat 14.00'da yapılacak.

2019-2020 AÖO 3. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 20 Nisan-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2019-2020 AÖO 3. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 1 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanacak.

2019-2020 AÖO 3. Dönem Sonu Sınavı 4 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 27 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

2020-2021 AÖO 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖO 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020-2021 AÖO 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.

Açık Öğretim Daire Başkanlığı iş ve işlemlerin tarihini değiştirme hakkına sahiptir.

AÖO SINAVINDA GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

AÖO NEDİR?

Açık Öğretim Orta Okulu ilköğretimin 5. sınıfını bitirmiş, ilkokulun 4. sınıfını bitirmiş ya da eski ortaokulda örgün eğitimde 6. 7. ve 8. sınıfı terk etmiş öğrencilerin eğitimlerini devam ettirmek amacıyla MEB tarafından düzenlenen ortaöğretim uzaktan eğitim sistemidir.

AÖO'YA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlardan;

a) İlkokul 4 üncü sınıfı tamamladığını belgelendirenler,

b) Yetişkinler II nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar,

c) Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,

d) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarından ayrılanlar,

e) Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar başvurabilirler.



Ancak; tutuklu-hükümlülerde, ıslah evinde kalanlarda, İl/İlçe Özel Eğitim Kurul Kararı ile

Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilenlerde, Yurt Dışı Programlarına kayıt yaptıranlarda yaş şartı aranmaz.

AÖO KAYITLARI YILDA KAZ KEZ YAPILIYOR?

Açık Öğretim Ortaokulu, kayıtları bildiğiniz gibi yılda 3 kez yapılıyor. Aöo 1.dönem, 2.dönem ve 3.dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme ile birlikte 3 kez de sınav yapılıyor. Örgün eğitim dışında diploma almanın ve eğitim öğretime devam etmenin yolu olan Açık Öğretim Ortaokul sistemi yıllık sınav dönemlerine ayrılmıştır. Sınavlara girip ders geçme kredilerini tamamlayan adaylar bir üst öğrenim türüne devam edebilmektedirler. Yıl içerisindeki sınavların başlangıçlarında sınavlara girecek adaylar kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmek zorundadırlar. Açık Orta Öğretim sınav takviminde belirtilen süre içerisinde kayıt yenileme yapmayan adaylar sınavlara giriş hakkı kazanamazlar ve öğrenimlerini aksatmış olurlar.

AÖO YENİ KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

1. Öğrenim belgesinin aslı

2. Fotoğraf

3. Varsa Kalfalık, Ustalık Veya Usta Öğreticilik Belgesinin onaylı fotokopisi

4. Varsa Özürlü Sağlık Kurul Raporunun onaylı fotokopisi

5. Varsa Ücret Muafiyet Belgesinin onaylı fotokopisi

6. Ad, soyad, doğum tarihi vb. değişiklik olması durumunda mahkeme kararının onaylı fotokopisi