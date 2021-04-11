Apartman görevlisinden örnek hareket: Doğa kirlenmesin diye 7 yıldır çöpleri ayırarak topluyor

Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Şık, 7 yıldır apartman görevlisi olarak çalışıyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Şık, görev yaptığı 3 bloklu sitede evsel atıklar ile plastik, cam, karton gibi ambalaj atıklarını kaynağında ayırarak topluyor. Yıllardır üşenmeden her gün atık malzemeleri ayıran Şık, çevre kirliliğinin önlenmesine ve çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar üretime kazandırılmasına katkı sağlıyor. Şık, alışkanlık haline getirdiği bu davranışla daire sakinlerinin takdirini kazanırken vatandaşlarda çöplerini ayırarak kapının önüne koyma alışkanlığı da oluşturdu.

Sitede oturan Neriman Şahin Kör, Mehmet Şık'ın atık malzemelerle diğer çöpleri her zaman birbirinden ayırdığını, çevre temizliğine önem verdiğini belirterek, "Bizde ayrı poşetlere koyuyoruz, bizi de alıştırdı. Geri dönüşüme katkısı olduğu için de memnunuz" dedi.

"ÇÖPLERİ AYIRMAZSAK İKAZLARDA BULUNUR"

Oğuz Gülen ise, apartman görevlisinin geri dönüşüm konusunda çok duyarlı olduğunu ifade ederek, "Bazen apartman görevlisi değil, yöneticisi gibi hareket eder. Çöpleri ayırmazsak ikazlarda bulunur. Bizde artık alıştık. Bizde kağıt, naylon kutuları ayrı ayrı koyuyoruz senelerdir" diye konuştu. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Mehmet Şık, 7 yıl önce geri dönüşüm fabrikalarını duyduktan sonra atık malzemelerle diğer çöpleri ayırmaya başladığını dile getirerek, "Geri dönüşümün ekonomiye ne kadar faydalı olduğunu gördüm. Bende bu şekilde toplamaya karar verdim. Biraz daha zahmetli oluyor ama 45 dakikada yapacağım bir işi 1.5 saatte bitiriyorum bu şekilde" ifadelerine yer verdi.

"BELEDİYEDEN EKİPLER HAZIR BİR ŞEKİLDE ALIYOR"

Daire sahiplerinin bu işi yaparken kendisine sıkıntı çıkarmadıklarını aktaran Şık, "Hatta yardımcı oldular. Ayrı ayrı koyanlar da oldu. Karıştıranlar da olabiliyor ama içerisinden alıyorum. Maddi bir beklenti gözetmeksizin buraya bırakıyorum. Belediye ekipleri gelip hazır bir şekilde alıyorlar. Onlar da bana teşekkür ediyorlar" şeklinde konuştu.

Alışkanlık haline getirdiği iş sayesinde doğayı kirletmediği ve topladığı çöpler toprağa karışmadığı için vicdanının rahat olduğunu söyleyen Şık, "Bunu yapmamın sebeplerimden biri de örnek olabilmek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı