Geçtiğimiz Kasım ayında Apple; iPhone, iPad ve MacBook’lar dahil olmak üzere bütün ürünlerinde fiyat artışına gitmişti. Alınan bu kararın ardından Apple'dan bir zam haberi daha geldi. Türkiye’deki App Store’da yer alan oyun ve uygulamaların fiyatlarına da zam yapılacağı belirtildi. Apple yaptığı açıklamada dolar kurundaki yükselişe endeksli olarak gelecek günlerde Türkiye'de App Store fiyatlarına güncelleme geleceğini ifade etti. Bu bağlamda, Apple Türkiye dolar kurunu sabitledi mi? Apple'ın Türkiye döviz kuru politikası nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

APPLE TÜRKİYE DOLAR KURUNU SABİTLEDİ Mİ?

Apple resmi internet sitesi üzerinden "Türkiye'de App Store üzerinde yapılacak olan fiyat değişiklikleri" başlıklı bir açıklama yayınladı. Açıklamanın içeriği şu şekilde:

"Vergi veya döviz kurları değiştiğinde bazen belirli bölgelerde App Store'daki fiyatlarını güncellememiz ve/veya işlemlerinizi düzenlememiz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de App Store'da uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatları (otomatik yenilenen abonelikler hariç) artacak. Satın alma işlemleriniz buna göre ayarlanacak ve vergi hariç fiyat üzerinden hesaplanacaktır. Bu değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, Uygulamalarım'da bulunan Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik bölümü güncellenecektir. Uygulamalarınızın ve uygulama içi satın alımlarınızın (otomatik yenilenen abonelikler dahil) fiyatını istediğiniz zaman App Store Connect'te değiştirebilirsiniz. Abonelikler sunuyorsanız, mevcut aboneler için fiyatları korumayı seçebilirsiniz."

App Store fiyatlandırmalarında daha önce 1 dolara karşılık gelen 10,99 TL temel seviye uygulama fiyatını 16,99 TL’ye yükseltti.

Apple'ın Türkiye'deki App Store için belirlediği yeni fiyatlandırma şu şekilde: