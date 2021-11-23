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  3. Apple'dan Doların rekor kırması sonrası flaş hamle: Satışlar durduruldu

Apple'dan Doların rekor kırması sonrası flaş hamle: Satışlar durduruldu

Bugün akşam saatlerinde iPhone satın almak için Apple Türkiye'nin internet sitesine giren vatandaşlar dikkat çeken bir uyarıyla karşı karşıya kaldı. Doların rekor kırmasının ardından Apple, internet sitesindeki satışları durdurdu. İşte detaylar...

Apple'dan Doların rekor kırması sonrası flaş hamle: Satışlar durduruldu

Son zamanlarda peş peşe rekor kıran doların tarihi rekorunu yenileyerek 13.45 seviyesini gördü. Dolar'ın yükselmesi ile birlikte çeşitli teknolojik ürünlerdeki fiyat artışı merak konusu olurken teknoloji devi Apple'ın web sitesinde iPhone modelleri başta olmak üzere pek çok ürünün satışlarının  akşam saatlerinde durdurulduğu görüldü.

DİKKAT ÇEKEN UYARI

Apple'ın internet sitesinden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, modellerin rengini ve depolama seçeneklerini belirledikten sonra sepete ekleme kısmında "Gönderim: Şu Anda Mevcut Değil" uyarısıyla karşı karşıya kaldılar.

İphone 13, iPhone 12 ve iPhone 11 ile birlikte şirketin diğer AirPods ve Apple Watch gibi ürünlerinde de aynı uyarı çıkabiliyor. 

Bu durumun nedenin fiyat artışı olup olmadığı merak konusu oldu. Apple'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Apple iphone satışlarını durdurdu mu? | Apple satışları neden durdurdu?

Apple iphone satışlarını durdurdu mu? | Apple satışları neden durdurdu?

Apple iphone satışlarını durdurdu mu? | Apple satışları neden durdurdu?

 

Apple iphone satışlarını durdurdu mu? | Apple satışları neden durdurdu?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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