Apple'ın başı İphone 12 ile dertte!

Shiftdelete'ın haberine göre, analist Ming-Chi Kuo’nun yeni bir araştırma notuna göre, Apple’ın tanıtımı yaklaşan standart iPhone 12 modelleri için kamera lens tedarikçilerinden biri kalite sorunları yaşıyor. Apple’ın iPhone 12 lansmanını kısa bir süre ertelemesinden sonra tedarikçi sorunlarının gelişmesi bu ertelemenin uzamasını ne derece etkileyecek merakla bekleniyor. Apple, lansmandan önce iPhone 12 kamera sorunu için çare bulmak istiyor.

İPHONE 12 KAMERA SORUNU

Tahminleriyle ünlü Ming-Chi Kuo, Genius Electronic Optical’ın 5.4 inç ve 6.1 inç ‌iPhone 12‌ modellerine yönelik geniş açılı kamera lensinde kaplamalarıyla ilgili sorunlar tespit ettiğini belirledi.. Sorun, yüksek sıcaklık/nem testi sırasında ortaya çıktı ve Genius’un tanıtımı yaklaşan iPhone 12’ler için yeni bileşen tedarik etmesi şart görünüyor. Apple’ın toplamda kamera lensleri üretimi için çalıştığı 3 tedarikçi var.

Dünya devi Apple’ın bu lensler için diğer tedarikçisi olan Largan, Kuo’nun dediğine göre herhangi bir kalite sorunuyle karşılaşmadı. Apple’ın Largan’dan gelen sarf malzemelerine lansman programında gecikme yaşamamak için öncelik verebileceği söylenen arasında yer aldı. Kuo paylaştığı açıklamasında; 5.4 inç ve 6.1 inç alüminyum çerçeveli iPhone 12’nin, düşük kaliteli 7 Megapiksel geniş açılı lens kalite sorununun Ağustos’un ortasından Eylül ayının ortasına kadar sorunun çözülebileceğini belirtti.