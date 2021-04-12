Apple'ın reklam yüzü Mustafa Mert Topal'ın iddiaları yalan çıktı

Mustafa Mert Topal Türkiye gündemine Apple markasının reklam yüzü olduğu iddiası ile oturmuştu. Günlerce konuşulan haberde Topal'dan çok bahsedilmişti. Ancak Söz konusu iddialar, Marketing Türkiye’ye açıklama yapan güvenilir bir kaynak tarafından yalanlandı.

Söz konusu olay ile ilgili Marketing Türkiye'ye açıklama yapan bir kişi, “Apple’ın yeni yüzler aradığı haberinin ve Trabzon’daki bahsi geçen şahısın markanın yeni reklam yüzü olduğu bilgisinin yanlış olduğunu bu konuda bilgileri olmadığını” belirtti.

NE OLMUŞTU?

Mustafa Mert Topal, Apple'ın reklam yüzü olduğu haberi ile gündeme gelmiş ve açıklamaları ile günlerce konuşulmakla kalmamış bir çok güvenilir haber siteleri tarafından haberi yapılmıştı. Mert Topal yaptığı açıklamada, internet üzerinden mülakata girdiğini ve kabul edilip Amerika'ya çağırıldığını ifade etmişti. Sözlerine devam eden Topal, "Bu bir fırsat. İyi bir ücret karşılığında gideceğim. 20 Nisan tarihinde yolculuğumuz başlıyor. 4 aylık bir süre orada kalacağım. Çekimlerin ardından Trabzon’a geri döneceğim. Kazandığım ücretle birlikte ben ve 3 kardeşimin eğitimine harcayıp babamla birlikte yatırım yapacağız." şeklinde konuşmuştu.