Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Hasır Örücüleri (Sepet, Süpürge ve Fırça İmalat) İşçileri mesleği için “7317.01” kod olarak kullanılır iken Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) mesleği için “3119.43” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi Meslek Kodu “4323.07” olarak belirlenmiştir.

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