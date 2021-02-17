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Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi Meslek Kodu Nedir?

Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi Meslek Kodu ile Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Mimari), Üst Düzey Yöneticisi (Ulaştırma, Haberleşme Ve Depolama), Raylı Sistemler Mühendisi vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Hasır Örücüleri (Sepet, Süpürge ve Fırça İmalat) İşçileri mesleği için “7317.01” kod olarak kullanılır iken Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) mesleği için “3119.43” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi Meslek Kodu “4323.07” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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