Ara tatiller kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin "Ara tatil kaldırılacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Böyle bir konun gündemlerinde olmadığını ifade eden Tekin, veli ve öğrencilerden talep olması durumunda değerlendirebileceklerini söyledi.

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Ara tatiller kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, göreve gelmesiyle birlikte eğitim sisteminde bazı radikal değişikliklere yapılmıştı. Bu radikal değişiklerin başında ise Türkçe dersinde ortalaması 70 altında olan öğrencilerin sınıf tekrarı yapması ve açık liseye kayıt yapacak öğrencilerin işlerinin zorlaştırması gibi sıralayabiliriz.

Bu değişikliklerle birlikte son dönemlerde sosyal medyada Ara tatiller kaldırılacak iddiaları ortaya atılmıştı.

GAZETECİLER SORDU: ARA TATİLLER KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin son dönemlerde sosyal medyada Ara tatiller kaldırılacak iddialarını Bakan Tekin'e sordu.

Kendisine yöneltilen "Ara tatiller kaldırılacak mı?" sorusunu yanıtlayan Bakan Tekin, gündemlerinde böyle bir şey olmadığını kaydederek, "Velilerden ve öğrencilerden böyle bir talep gelirse eğer bakarız. Öğretmenlerden şikayet gelirse değerlendiririz. Bu yılki durumu gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım ve eğer öyle bir olumsuzluk varsa gereğini yaparız. Uygulama ile ilgili İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığımız bir rapor hazırlıyor. Bu noktadan sonra bir rapor oluşturulur. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler mutlu ise biz devam ederiz" ifadelerini kullandı.

2 ARA TATİL BULUNUYOR

Türkiye'deki eğitim sisteminde öğrenciler için 2 tane ara tatil buluyor.

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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