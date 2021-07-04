Araba alacaklar dikkat! Haziran'da en çok Fiat, Renault ve Volkswagen satıldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından derlenen verilere göre, geçtiğimiz ay otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'nin aynı ayına göre yüzde 12,5 büyüyerek 79 bin 819 adete çıktı.

Otomobil satışları da Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artarak 62 bin 348 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 25,6 artarak 17 bin 471 oldu.

Geçtiğimiz Haziran ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 14 bin 101 adetle ilk sırada ter aldı. Renault ise 8 bin 832 satışla ikinci sıraya oturdu. 8 bin 714 satışla da Volkswagen 3'lük koltuğuna oturdu.

Ford, 5 bin 821 satışla dördüncü olurken, Toyota da 5 bin 368 satışla beşincilik elde etti.

OTOMOBİL SATIŞLARI: HYUNDAİ İLK 5'TE

Geçtiğimiz ay en fazla otomobil satışını 8 bin 732 ile Fiat gerçekleştirdi. Renault 8 bin 365 ile ikinci Volkswagen ise 6 bin 617 ile üçüncü sırada yer aldı.

Fiat'ı, 8 bin 365 ile Renault ve 6 bin 617 ile Volkswagen izledi.

Toyota, 4 bin 776 adetle dördüncü ve Hyundai de 4 bin 23 otomobil satışıyla beşinci oldu.

GEÇTİĞİMİZ AY 11 MASERATİ SATILDI

Toplam 41 markanın yer aldığı segmente bakıldığında Smart hariç tüm markaların satıldığı görüldü. Haziran'da 1 Bentley, 2 Ferrari, 2 Lamborghini, 3 Aston Martin, 8 Jaguar ve 11 Maserati satışı yapıldı.

HAFİF TİCARİDE MERCEDES İLK 5'TE

- Hafif ticaride Mercedes uzun süre sonra ilk 5'e girdi

Hafif ticari araç listesine bakıldığında da 5 bin 369 satışla Fiat ilk sırada yer alırken, Fiat'ı, 4 bin 479 satışla Ford ve 2 bin 97 satışla Volkswagen izledi.

Dacia, 894 satışla dördüncülüğü kaparken Mercedes-Benz de 875 satışla beşinci oldu. Mercedes-Benz, uzun sürenin ardından ilk 5'te yer alması dikkat çekti.

YILIN İLK 6 AYINDA EN ÇOK SATILAN 5 MARKA AÇIKLANDI!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artarak 394 bin 701 oldu.

Otomobil satışları yüzde 52,4 artarak 310 bin 325 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 67,2 artışla 84 bin 376'ya çıktı.

Fiat, 61 bin 295 satışla ilk sırada yer alırken, Fiat'ı, 43 bin 358 ile Volkswagen ve 40 bin 947 ile Renault takip etti. Ford ise 35 bin 677 satışla dördüncü oldu. Toyota da 31 bin 7'lik satışla beşinci sırada yer aldı.