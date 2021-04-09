Araba almak isteyenlere büyük müjde: Bahar fırsatları başladı! 70 bin lira indirim, sıfır faiz, 100 bin lira destek imkanı!
Araba almak isteyenlere büyük müjde: Bahar fırsatları başladı! 70 bin lira indirim, sıfır faiz, 100 bin lira destek imkanı!
Sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşların çağrılarına kayıtsız alamayan markalardan kampanyalar peş peşe geliyor. Nisan ayında otomobil sahibi olmak isteyenler için harekete geçen firmalar, 70 bin lir indirim, 100 bin lira destek ve sıfır faiz imkanı sunuyor. İşte tüm detaylar...