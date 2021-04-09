Araba almak isteyenlere büyük müjde: Bahar fırsatları başladı! 70 bin lira indirim, sıfır faiz, 100 bin lira destek imkanı! Sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşların çağrılarına kayıtsız alamayan markalardan kampanyalar peş peşe geliyor. Nisan ayında otomobil sahibi olmak isteyenler için harekete geçen firmalar, 70 bin lir indirim, 100 bin lira destek ve sıfır faiz imkanı sunuyor. İşte tüm detaylar...

1 19 Sıfır araç sahini olmak isteyen vatandaşlar için harekete geçen büyük markalar, nisan ayına özel inanılmaz kampanyalara imza attı. Faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyaları ile araç sahibi olmak isteyen kişilerin yüzünü güldüren otomotiv firmalarının Nisan 2021 kampanyalarını biz de sizler için derledik. İşte tüm detaylar...