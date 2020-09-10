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  3. Arabalı vapurdan denize atlayan şahsın cansız bedeni karaya vurdu

Arabalı vapurdan denize atlayan şahsın cansız bedeni karaya vurdu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, dün akşam saatlerinde kendisini arabalı vapurdan denize bırakan ve saatler süren arama çalışmalarına rağmen bulunamayan İlkay Görür'ün cesedi, bugün öğle saatlerinde, Bostanlı sahilinde bulunan Günbatımı İskelesi yakınlarında karaya vurdu.

Arabalı vapurdan denize atlayan şahsın cansız bedeni karaya vurdu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün akşam arabalı vapurdan denize atlayan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan şahsın cesedi karaya vurdu. Edinilen bilgiye göre, dün akşam İZDENİZ'e ait arabalı vapura binen İlkay Görür, iddiaya göre biranda kendisini denize attı. Olayı gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine çağrılan deniz polisi tarafından arama çalışması başlatıldı.

Arabalı vapurdan denize atlayan şahsın cansız bedeni karaya vurdu

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bugün öğle saatlerinde Bostanlı sahili Günbatımı İskelesi yakınlarında denizde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın öldüğü belirlenirken, deniz polisi tarafından karaya çıkartılan kişinin üstünde yapılan arama sonucu İlkay Görür olduğu belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Görür'ün cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Arabalı vapurdan denize atlayan şahsın cansız bedeni karaya vurdu

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Arabalı vapurdan denize atlayan şahsın cansız bedeni karaya vurdu

Berna Akkaya
Editör


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