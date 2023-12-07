Araç kullanıcılarına bir sevindirici haber daha! Motorine arka arkaya ikinci indirim, Güncel İstanbul Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 74 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine gerilerken yurtiçinde motorine indirim geldi.

Motorinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruşluk indirim oldu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 88 kuruşluk bir fiyat indirimi daha bekleniyor.

PETROL FİYATLARI 5 AYIN DİBİNDE

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,75 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,30 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 74,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,78 dolardan alıcı buldu.

Güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları