Araç kullanıcılarına bir sevindirici haber daha! Motorine arka arkaya ikinci indirim, Güncel İstanbul Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerini sevindiren haberler arka arkaya geliyor dün motorine yapılan 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından bu gün yeni bir indirim daha yapılacağı açıklandı. İşte indirimler ardından İstanbul Ankara , İzmir akaryakıt fiyatları.

YAYINLAMA
Google News
Araç kullanıcılarına bir sevindirici haber daha! Motorine arka arkaya ikinci indirim, Güncel İstanbul Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları 1

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 74 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine gerilerken yurtiçinde motorine indirim geldi.

Motorinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruşluk indirim oldu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 88 kuruşluk bir fiyat indirimi daha bekleniyor.

PETROL FİYATLARI 5 AYIN DİBİNDE

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,75 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,30 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 74,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,78 dolardan alıcı buldu.

Güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Araç kullanıcılarına bir sevindirici haber daha! Motorine arka arkaya ikinci indirim, Güncel İstanbul Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları
Araç kullanıcılarına bir sevindirici haber daha! Motorine arka arkaya ikinci indirim, Güncel İstanbul Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları
Maaşı bağlanamayan EYT'lilere çok önemli uyarı! Sigorta giriş tarihine dikkat!
Maaşı bağlanamayan EYT'lilere çok önemli uyarı! Sigorta giriş tarihine dikkat!
İkinci el araç satışlarında yeni gelişme! 6 Ay daha uzatıldı, İşte detaylar
İkinci el araç satışlarında yeni gelişme! 6 Ay daha uzatıldı, İşte detaylar
Resmi Gazete'de yayınlandı! İkinci el otomobilde yeni karar! 6 ay daha uzatıldı!
Resmi Gazete'de yayınlandı! İkinci el otomobilde yeni karar! 6 ay daha uzatıldı!
Kombi ustasından doğalgaz tasarrufuna dair püf noktaları!
Kombi ustasından doğalgaz tasarrufuna dair püf noktaları!
Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye'ye 2,4 milyar dolarlık dev destek
Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye'ye 2,4 milyar dolarlık dev destek
Son Haberler
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oldu! Güneş'ten açıklama: 'Davet bekliyorum'
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oldu! Güneş'ten açıklama: 'Davet bekliyorum'
AVM içindeki güzellik merkezine sopa ile saldıran şahısa esnaftan dayak!
AVM içindeki güzellik merkezine sopa ile saldıran şahısa esnaftan dayak!
Uzmanlar uyardı: Sarı ve kırmızı etiketli asansörler kırmızı çizginiz olsun! Asla kullanmayın!
Uzmanlar uyardı: Sarı ve kırmızı etiketli asansörler kırmızı çizginiz olsun! Asla kullanmayın!
Sağanak yağış heyelana yol açtı! Biranda kapanan yoldan araç geçmemesi şans oldu!
Sağanak yağış heyelana yol açtı! Biranda kapanan yoldan araç geçmemesi şans oldu!
Altın neden sert düştü! 6 Arlık güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altın neden sert düştü! 6 Arlık güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Araç sahiplerini mutlu edecek haber! Akaryakıta indirim geliyor, İşte İstanbul'da motorinin yeni fiyatı
Araç sahiplerini mutlu edecek haber! Akaryakıta indirim geliyor, İşte İstanbul'da motorinin yeni fiyatı
Her yerden Petrol fışkırıyor! Türkiye petrol arama ve üretiminde rekor seviyeye ulaştı! İşte açılan kuyu sayısı ve çıkarılan petrol miktarı
Her yerden Petrol fışkırıyor! Türkiye petrol arama ve üretiminde rekor seviyeye ulaştı! İşte açılan kuyu sayısı ve çıkarılan petrol miktarı
Çok Okunanlar
Maaşı bağlanamayan EYT'lilere çok önemli uyarı! Sigorta giriş tarihine dikkat!
Maaşı bağlanamayan EYT'lilere çok önemli uyarı! Sigorta giriş tarihine dikkat!
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Aralık Perşembe hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Aralık Perşembe hava durumu
Araç kullanıcılarına bir sevindirici haber daha! Motorine arka arkaya ikinci indirim, Güncel İstanbul Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları
Araç kullanıcılarına bir sevindirici haber daha! Motorine arka arkaya ikinci indirim, Güncel İstanbul Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları
İkinci el araç satışlarında yeni gelişme! 6 Ay daha uzatıldı, İşte detaylar
İkinci el araç satışlarında yeni gelişme! 6 Ay daha uzatıldı, İşte detaylar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ata tohumlarıyla ilgili çıkan haberleri yalanladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ata tohumlarıyla ilgili çıkan haberleri yalanladı
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Finans ve Teknolojiler Zirvesinde konuştu
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Finans ve Teknolojiler Zirvesinde konuştu
Canlı Piyasa Takibi: Güncel Altın Fiyatları ve Dolar Analizi
Canlı Piyasa Takibi: Güncel Altın Fiyatları ve Dolar Analizi
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?