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Araç kullanıcılarına bir sevindirici haber daha! Motorine arka arkaya ikinci indirim, Güncel İstanbul Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları
Araç sahiplerini sevindiren haberler arka arkaya geliyor dün motorine yapılan 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından bu gün yeni bir indirim daha yapılacağı açıklandı. İşte indirimler ardından İstanbul Ankara , İzmir akaryakıt fiyatları.
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Araç kullanıcılarına bir sevindirici haber daha! Motorine arka arkaya ikinci indirim, Güncel İstanbul Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları
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