Araç sahipleri dikkat! Depoları hemen doldurun: Benzin ve LPG'ye zam geliyor!

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki değişime bağlı olarak benzin ve LPG'nin fiyatına zam gelecek.

Melahat Ersoy
Editör
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Araç sahipleri dikkat! Depoları hemen doldurun: Benzin ve LPG'ye zam geliyor! 1

Küresel gelişmelere bağlı olarak brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan değişimler araç sahiplerini odağında yer almayı sürdürüyor. Edinilen son bilgilere göre benzin ve otogazın (LPG) litre fiyatına 4 Kasım Cuma gününden itibaren zam gelecek.

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Araç sahipleri dikkat! Depoları hemen doldurun: Benzin ve LPG'ye zam geliyor!
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