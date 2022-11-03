HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Araç sahipleri dikkat! Depoları hemen doldurun: Benzin ve LPG'ye zam geliyor!
Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki değişime bağlı olarak benzin ve LPG'nin fiyatına zam gelecek.
YAYINLAMA
Son Haberler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi! Son 16'ya yükselen takımlar ve Avrupa Ligi yolcuları belli oldu
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 3 Kasım 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Yorumlananlar
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?