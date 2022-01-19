Araç sahipleri dikkat! EPGİS duyurdu: Bu geceden itibaren geçerli olacak

Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 46 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere tyer verildi:

"20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 46 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."