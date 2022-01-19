Araç sahipleri dikkat! EPGİS duyurdu: Bu geceden itibaren geçerli olacak
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 46 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 46 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere tyer verildi:
"20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 46 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."