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  3. Araç sahipleri dikkat! EPGİS duyurdu: Bu geceden itibaren geçerli olacak

Araç sahipleri dikkat! EPGİS duyurdu: Bu geceden itibaren geçerli olacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 46 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Araç sahipleri dikkat! EPGİS duyurdu: Bu geceden itibaren geçerli olacak

Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 46 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere tyer verildi:

"20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 46 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Araç sahipleri dikkat! EPGİS duyurdu: Bu geceden itibaren geçerli olacak

Berkem Temizel
Gece Editörü
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