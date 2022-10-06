Araç sahipleri kontak kapatacak! Akaryakıta zam geliyor!

Araç sahiplerinin kontak kapatacağı bir zam haberi daha geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, akaryakıta zam gelmesi bekleniyor. Açıklamalara göre, motorin grubuna zam yapılacak.
MOTORİNE ZAM YOLDA
Brent petrolün varil fiyatındaki değişim, döviz kurlarındaki oynaklık ve dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Sektörden alınan bazı kaynaklara göre, motorine bu gece 1,50 TL daha zam gelmesi bekleniyor.
Motorine gelmesi beklenilen zam gerçekleşirse 3 günde 4,50 TL’lik 3 zam gelmiş olacak.
İSTANBUL'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 20,62
Motorin fiyatı: 25,64
LPG fiyatı: 9,87
ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 20,75
Motorin fiyatı: 25,69
LPG fiyatı: 10,25
İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 20,74
Motorin fiyatı: 25, 72
LPG fiyatı: 9,98