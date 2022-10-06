Araç sahipleri kontak kapatacak! Akaryakıta zam geliyor!

Araç sahiplerini üzen bir gelişme yaşandı. Alınan bilgilere göre, motorine zam gelmesi bekleniyor.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Araç sahipleri kontak kapatacak! Akaryakıta zam geliyor!

Araç sahiplerinin kontak kapatacağı bir zam haberi daha geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, akaryakıta zam gelmesi bekleniyor. Açıklamalara göre, motorin grubuna zam yapılacak.

Araç sahipleri kontak kapatacak! Akaryakıta zam geliyor!

MOTORİNE ZAM YOLDA

Brent petrolün varil fiyatındaki değişim, döviz kurlarındaki oynaklık ve dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Sektörden alınan bazı kaynaklara göre, motorine bu gece 1,50 TL daha zam gelmesi bekleniyor.

Motorine gelmesi beklenilen zam gerçekleşirse 3 günde 4,50 TL’lik 3 zam gelmiş olacak.

Araç sahipleri kontak kapatacak! Akaryakıta zam geliyor!

İSTANBUL'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,62

Motorin fiyatı: 25,64

LPG fiyatı: 9,87

Araç sahipleri kontak kapatacak! Akaryakıta zam geliyor!

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,75

Motorin fiyatı: 25,69

LPG fiyatı: 10,25

Araç sahipleri kontak kapatacak! Akaryakıta zam geliyor!

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,74

Motorin fiyatı: 25, 72

LPG fiyatı: 9,98

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